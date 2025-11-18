Facebook Instagram
A Brindisi lunedì Seminario formativo su “Sentinelle nelle professioni, contro la violenza”

Soroptimist International Club di Brindisi

Seminario formativo, “Sentinelle nelle Professioni, contro la Violenza”

lunedì 24 novembre 2025 alle ore 9.00

Sala Gino Strada -Palazzo Granafei-Nervegna- Via Duomno 2 Brindisi

Il Soroptimist International Club di Brindisi promuove, il Seminario Formativo /Informativo “Sentinelle nelle Professioni contro la Violenza”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Bari-Bat-Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi, ASL Brindisi ed EKOCLUB International-Brindisi

Il Seminario di informazione e formazione gratuito, rivolto agli operatori del benessere -parucchieri, estetiste, operatori  della cura della persona-  spesso in contatto diretto e prolungato con persone in situazioni di vulnerabilità.

L’obiettivo è fornire strumenti utili per riconoscere comportamenti sospetti, agire con consapevolezza, indirizzare le vittime verso strutture e percorsi di supporto.

Il progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza”, afferma il Soroptimist Club di Brindisi, si propone di ampliare le reti informali di aiuto, diffondere e promuovere una diversa cultura e condivisione in settori più ampi posssibili, potenziare il livello di ascolto e creare presidi-sentinella che possono intercettare, riconoscere e accompagnare le donne in un percorso di ricerca di aiuto.

Durante il seminario interverranno esperti del settore – psicologi, operatori dei centri antiviolenza, rappresentanti sanitari e istituzionali- che offriranno un contributo sulle diverse forme di violenza, sul ruolo delle professioni del benessere e sulle modalità più efficaci e sicure per sostenere una donna che chiede aiuto.

L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra associazioni, istituzioni e operatori locali, promuovendo la cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

