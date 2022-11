A BRINDISI NASCE IL CIRCOLO TERRITORIALE “ATREJU” DI FRATELLI D’ITALIA

Ecco il documento. Tra i fondatori di “Atreju” c’è anche Roberto Quarta, primo coordinatore di Fratelli d’Italia a Brindisi:

Nazione, Famiglia, Sicurezza, Impegno Civico, su questi concetti si è soffermata il Presidente del Consiglio

On. Giorgia Meloni in alcuni passaggi fondamentali del suo discorso con cui ha chiesto ed ottenuto la Fiducia

alla Camera dei Deputati.

In questo nuovo percorso tutti siamo chiamati a contribuire, ognuno nel proprio ambito, ognuno secondo le

proprie peculiarità, a ridare slancio ad un Paese per anni mortificato nelle sue enormi potenzialità da una

politica miope e non rappresentativa della volontà popolare nonché degli interessi dei suoi abitanti.

Stiamo parlando dell’ITALIA, ovviamente, ma potremmo tranquillamente usare le stesse affermazioni per

BRINDISI.

Per questo motivo abbiamo deciso di fondare il “Circolo Territoriale FDI ATREJU – BRINDISI”.

Una sede, luogo fisico non virtuale, di donne e uomini che vogliono partecipare attivamente alla vita politica

e alle scelte per la città, proponendo temi sui quali discutere, confrontarsi e proporre eventuali soluzioni.

Intendiamo offrire alla cittadinanza tutta e a coloro che vogliono impegnarsi, uno strumento per far sentire

più forte la propria voce, la propria opinione. Ralph Nader, saggista e politico statunitense di sinistra, scrisse:

“Se non ti occupi di Politica, sarà la Politica ad occuparsi di te”, ebbene, noi vogliamo occuparcene perché il

tempo delle insoddisfazioni e delle lamentele è finito… è tempo di passare all’azione. “È tempo di passare da

una Democrazia Decadente ad una DEMOCRAZIA DECIDENTE” (Cit. Presidente On. Giorgia Meloni).

Con questa convinzione nel cuore, la nostra scelta è stata chiara e coraggiosa, decidendo di costituirci

Circolo piuttosto che dare vita a una associazione culturale, apolitica e apartitica sulla carta per rimanere

neutrali e non schierarsi.

Ci riconosciamo in questo Partito e siamo orgogliosi dei cambiamenti che lo hanno contraddistinto.

Alla luce delle delusioni che la politica ha riservato agli elettori, ci prefissiamo di colmare quelle lacune; ci

proponiamo di formare quel ponte solido tra cittadinanza e Istituzioni, un collegamento non solo con i cittadini,

ma anche con le forze produttive ed i corpi intermedi, troppo spesso inascoltati.

Ed è in quest’ottica che abbiamo previsto anche assemblee aperte alla cittadinanza tutta, iscritti e non, per

ascoltare ed avere una visione complessiva e completa.

Siamo cittadini determinati a mettere i Brindisini al centro della politica locale rendendoli protagonisti delle

scelte future.

Ringraziamo per la fiducia accordataci il Presidente Regionale di FDI Sottosegretario On. Marcello Gemmato

e il Presidente Provinciale Consigliere Regionale Luigi Caroli e tutti gli iscritti.

I soci fondatori: Barbara Carotenuto (Presidente), Vera Passaseo, Gianluca Alparone, Federico Balsamo,

Teodoro Carlomagno, Danilo Contardi, Ilario D’Amato, Massimiliano De Noia, Cosimo Donativo, Roberto

Quarta, Walter Sarli.

Circolo Territoriale Atreju FDI Brindisi