A Brindisi nasce il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale

È stato ufficialmente costituito a Brindisi il primo Comitato Costituente territoriale del movimento politico Futuro Nazionale, ispirato e guidato dal Generale Roberto Vannacci.

Fondatore e promotore del comitato brindisino è il Dott. Giovanni Nucci, che ha espresso profondo entusiasmo e senso di responsabilità per questo nuovo percorso politico sul territorio.

«Credo fortemente nel progetto di Futuro Nazionale e nella visione del Generale Vannacci», ha dichiarato il Dott. Nucci. «Sono onorato di poter contribuire in prima persona alla nascita di questo comitato nella città di Brindisi. Ritengo che oggi più che mai sia necessario riportare al centro del dibattito politico valori chiari, identità, coerenza e coraggio».

Il comitato nasce con l’obiettivo di radicare sul territorio le idee e i principi promossi dal Generale Vannacci, valorizzandone il percorso umano e professionale, che per molti rappresenta un esempio di determinazione, disciplina e servizio alla Nazione. «Il suo trascorso – prosegue Nucci – testimonia un impegno concreto e una visione lucida del presente. Intendo portare avanti con passione e determinazione i suoi ideali, convinto che possano offrire risposte autentiche alle esigenze dei cittadini».

Ad unirsi è anche la Dott.ssa Adriana Ciciriello, che ha recentemente lasciato Lega per aderire al progetto di Futuro Nazionale. La sua scelta rappresenta un ulteriore segnale di fiducia verso il nuovo movimento e di condivisione delle idee e della linea politica promossa dal Generale Vannacci.

Nelle prossime settimane il Comitato Costituente avvierà una serie di incontri pubblici, momenti di confronto e iniziative sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, professionisti, giovani e famiglie interessati a contribuire alla crescita del movimento.

«Questo è solo l’inizio di un percorso che porterò avanti con convinzione e dedizione», conclude Nucci. «Credo profondamente in questo progetto politico e lavorerò con impegno affinché anche a Brindisi si possa costruire una realtà solida, partecipata e coerente con i valori di Futuro Nazionale».