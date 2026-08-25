A Brindisi nasce Palcoerealtà: una nuova compagnia teatrale dedicata alle commedie in vernacolo

brindisino

Il teatro in vernacolo brindisino si arricchisce di una nuova realtà. Nasce Palcoerealtà, la compagnia teatrale

diretta da Antonio Basile, autore e regista, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione linguistica e culturale del

territorio attraverso spettacoli capaci di unire comicità, emozione e identità locale.

La passione di Antonio Basile per il teatro in vernacolo affonda le sue radici nel 1998, quando assiste alla

divertente commedia “Lu sposaliziu”. Nel corso degli anni arricchisce il proprio percorso con esperienze nel

mondo dello spettacolo e della comunicazione. Svolge attività di aiuto regia per spettacoli teatrali e altri

eventi, si dedica alla conduzione e alla presentazione di numerose serate in teatro e nelle piazze, affinando

capacità comunicative e organizzative.

Parallelamente coltiva una grande passione per la radio, esperienza che lo vede protagonista per molti anni

come speaker presso varie emittenti locali.

Nel 2018 entra a far parte di una storica compagnia teatrale di commedie in vernacolo brindisino, con la quale

collabora fino al 2025, vivendo una lunga e significativa esperienza artistica e organizzativa. In questi anni

ricopre diversi ruoli, occupandosi di aiuto regia, adattamenti musicali e comunicazione degli spettacoli,

curando la realizzazione delle locandine, degli spot promozionali e la diffusione degli eventi attraverso i

principali canali social.

Il 2026 segna una nuova e importante tappa del suo percorso artistico con la fondazione della “Palcoerealtà

APS”, associazione dalla quale nasce l’omonima compagnia teatrale. Il progetto ha la volontà di promuovere

e preservare il teatro in vernacolo brindisino, offrendo al tempo stesso uno spazio concreto a nuovi talenti e

a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al palcoscenico.

Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno sposato questo progetto: Ivan, Loredana, Valentina,

Tiziana, Davide, Nadia, Caterina, Giancarlo e Gianni.

Il debutto della compagnia è previsto per il prossimo Dicembre, in teatro, con una divertente commedia

natalizia, una storia pensata per coinvolgere il pubblico e accompagnarlo, tra risate e situazioni comiche,

nell’atmosfera delle feste.

Palcoerealtà si prepara così ad aprire il sipario su una nuova stagione teatrale, con l’ambizione di custodire la

tradizione del vernacolo brindisino e, allo stesso tempo, rinnovarla attraverso idee, interpreti e progetti

originali.

Per restare aggiornati su tutte le novità e le curiosità della compagnia, è possibile seguire Palcoerealtà sui

canali social Facebook e Instagram e prossimamente anche su TikTok.