A Brindisi “Next Generation Cancer Care”: dal tumore al seno alle cure palliative

Si è tenuta oggi, presso la Sala Convegni del Palazzo della Provincia di Brindisi, la quarta edizione di “Next Generation Cancer Care – From breast cancer to palliative care”. Il congresso, organizzato dalla dott.ssa Palma Fedele e dal dott. Vito Fumai, accreditato con 7 crediti ECM per 70 partecipanti tra medici, biologi, tecnici di laboratorio e di radiologia, ha affrontato la trasformazione del trattamento del carcinoma mammario grazie ad anticorpi farmaco-coniugati, immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare. Così come da programma, si è svolta una lettura magistrale sul modello One Health con Rossana Berardi e tre sessioni principali: biomarkers e sequencing terapeutico, gestione della complessità nel real world e integrazione tra cure attive e cure palliative precoci. Ampio spazio è stato dedicato all’approccio multidisciplinare, alla gestione delle tossicità delle nuove terapie, al ruolo delle associazioni dei pazienti e alla continuità ospedale-territorio. A chiudere i lavori, il NGCC Next Generation Award 2026 – Inspiring Future Physicians in memoria di Raffaella Distefano, conferito dall’Associazione “Energia Donna” di Bari a studenti in Medicina e Chirurgia che si distinguono per sensibilità umana e visione della cura centrata sulla persona. Raffaella, tra le fondatrici di Energia Donna, paziente del reparto di oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, si è spesa tanto, nonostante la malattia, per le donne che affrontavano il cancro.