A Brindisi parte il progetto “Casa della Bici”

Nel rione Sant’Elia di brindisi è stata inaugurata la ciclofficina “Casa della bicicletta”. Una iniziativa resa possibile in quanto l’associazione proponente ha vinto il bando pubblicato rivolto alle organizzazioni giovanili del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “locale in Via Ligabue n. 12” di Arca Nord Salento, con il progetto “Casa della bicicletta e comitato Palio di Sant’Elia”.

La finalità dello strumento regionale Luoghi Comune è quello di tracciare una mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, mettendo in rete giovani ed Enti pubblici e finanziando progetti rivolti al territorio e alle comunità.

In questo caso, l’associazione Casa della Bicicletta si propone di promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico, così come di organizzare manifestazioni sportive e promuovere il turismo mediante itinerari turistici e sportivi per incentivare l’offerta del cicloturismo. Inoltre saranno promosse attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. All’interno della ciclofficina, che sarà anche la sede del Comitato del Palio di Sant’Elia, lo spazio verrà utilizzato non solo per riparare la propria bici ma anche per seguire dei corsi per acquisire e affinare la pratica dell’officina meccanica.

Alla guida dell’Associazione c’è un ex professionista del ciclismo italiano, Elia Aggiano, che ha gareggiato in 7 Giri d’Italia.