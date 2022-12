Carabinieri in azione dalle prime ore del giorno in diversi punti della città di Brindisi. Non ci sono conferme ufficiali, ma sarebbero in atto perquisizioni domiciliari e negli studi professionali di avvocati e medici. Il tutto, nell’ambito di una indagine che potrebbe riguardare presunte truffe in campo assicurativo e sanitario. Ne sapremo di più nelle prossime ore.