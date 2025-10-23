A Brindisi piantagione di marijuana presso l’abitazione di campagna. Arrestati due coniugi



Nella mattinata del 20 ottobre 2025, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e

Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto

Intervento (API), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione

dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia di

coniugi, di 52 (lui) e 56 anni (lei), per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze

stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto Ë scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale eseguita presso la

loro abitazione di campagna in localit‡ Apani, che ha permesso di rinvenire e sequestrare:

− 540 piante di marijuana interrate nel giardino dell’abitazione;

− 27 scatoloni di cartone occultati in due container contenenti infiorescenze di marijuana,

per un totale di 30 Kg;

− 13 kg di marijuana gi‡ confezionati in vari contenitori;

− vario materiale per la coltivazione e lavorazione della marijuana, tra cui ventilatori,

deumidificatori, lampade di ultima generazione per stimolare e sviluppare la crescita delle

piante, essiccatori, una bilancia elettronica di precisione e buste di varie dimensioni per il

confezionamento e la pesatura della sostanza;

− tute da lavoro dotate di maschera e filtro, con tutta evidenza utilizzate dagli indagati nelle

operazioni di coltivazione della marijuana.

Gli arrestati, al termine delle formalit‡ di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari

presso la loro abitazione, a disposizione dell’Autorit‡ Giudiziaria.

Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino all’accertamento definitivo della sua

responsabilit‡ penale con sentenza irrevocabile.