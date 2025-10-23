A Brindisi piantagione di marijuana presso l’abitazione di campagna. Arrestati due coniugi

Nella mattinata del 20 ottobre 2025, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto
Intervento (API), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione
dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia di
coniugi, di 52 (lui) e 56 anni (lei), per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.
L’arresto Ë scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale eseguita presso la
loro abitazione di campagna in localit‡ Apani, che ha permesso di rinvenire e sequestrare:
− 540 piante di marijuana interrate nel giardino dell’abitazione;
− 27 scatoloni di cartone occultati in due container contenenti infiorescenze di marijuana,
per un totale di 30 Kg;
− 13 kg di marijuana gi‡ confezionati in vari contenitori;
− vario materiale per la coltivazione e lavorazione della marijuana, tra cui ventilatori,
deumidificatori, lampade di ultima generazione per stimolare e sviluppare la crescita delle
piante, essiccatori, una bilancia elettronica di precisione e buste di varie dimensioni per il
confezionamento e la pesatura della sostanza;
− tute da lavoro dotate di maschera e filtro, con tutta evidenza utilizzate dagli indagati nelle
operazioni di coltivazione della marijuana.
Gli arrestati, al termine delle formalit‡ di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari
presso la loro abitazione, a disposizione dell’Autorit‡ Giudiziaria.
Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino all’accertamento definitivo della sua
responsabilit‡ penale con sentenza irrevocabile.