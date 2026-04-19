A Brindisi prende vita l’arte della miniatura: grande partecipazione al corso di argilla polimerica

Si è svolto sabato 18 aprile, a Brindisi, presso la Parrocchia SS. Resurrezione, il Corso pratico sulla realizzazione di miniature in argilla polimerica, organizzato dall’Associazione Presepisti del Salento in collaborazione con “I Presepi di Dario – Passione Creativa”. L’evento ha trasformato una semplice giornata formativa in una vera esperienza artistica e condivisa.

Sotto la guida esperta della relatrice Melissa Napoli, i partecipanti hanno scoperto tecniche affascinanti e altamente creative per la realizzazione di miniature estremamente realistiche: dal pane ai formaggi, dalla frutta agli elementi decorativi, ogni dettaglio ha preso forma tra le mani dei corsisti con sorprendente precisione.

Il corso si è articolato tra sessioni mattutine e pomeridiane, unendo teoria e pratica in modo coinvolgente e permettendo a ciascun partecipante di sperimentare direttamente le tecniche illustrate. Non solo apprendimento, ma anche creazione: tutte le miniature realizzate sono rimaste ai corsisti, diventando piccoli capolavori personali.

L’atmosfera è stata quella di un laboratorio creativo vivo e stimolante, dove passione, manualità e condivisione si sono intrecciate. Un’occasione preziosa sia per chi si è avvicinato per la prima volta a questa arte, sia per appassionati e presepisti desiderosi di affinare le proprie competenze.

Il successo dell’iniziativa è stato confermato anche dal numero limitato di posti, andati rapidamente esauriti, segno di un interesse crescente verso le arti manuali e le tecniche artigianali di qualità.

Un appuntamento che ha dimostrato come la creatività, quando guidata da passione e competenza, riesca a coinvolgere e a lasciare un segno concreto — proprio come le miniature realizzate durante il corso.