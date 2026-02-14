A Brindisi Raduno regionale Wheelchair Tennis Puglia e Basilicata

Il Circolo Tennis Brindisi, in collaborazione con la FITP – Comitato Regionale Puglia, presieduto dal dott. Francesco Mantegazza, e con la sezione Wheelchair, ha organizzato per oggi il Raduno regionale Wheelchair Puglia e Basilicata.

Il CT Brindisi mette a disposizione dell’evento i propri maestri e preparatori, nonché i campi veloci coperti. L’iniziativa è stata supportata anche dal Direttivo del Circolo Tennis Brindisi, nella persona del Presidente dott. Angelo Argentier. Gli atleti convocati provengono da CT Brindisi, CT Novoli, Polisportiva Giannoccaro Monopoli, CT Barletta, CT Policoro, Sport Academy Taranto.