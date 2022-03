A BRINDISI REGISTRATA UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA DI RAI 1 “PAESI CHE VAI”

Come Direttrice di Gruppo Archeo Brindisi ringrazio vivamente RAI 1 per aver accettato il nostro invito a registrare una puntata dello storico programma ” Paesi che Vai ” di Livio Leonardi,patrocinato dal MiC Ministero della Cultura, nella nostra città di Brindisi. Il programma è seguitissimo sia in Italia che all’estero per cui è stata una grandissima emozione sapere che dopo un veloce sopralluogo hanno constatato che effettivamente Brindisi ha tanto da raccontare e da mostrare e si sono innamorati della nostra città. Da brindisini siamo particolarmente orgogliosi di aver collaborato con la RAI nelle varie ambientazioni per raccontare la storia millenaria della città insieme agli altri amici che ci hanno supportato in questa fantastica avventura. Il programma darà modo di valorizzare e rendere noti monumenti e luoghi storici di Brindisi in una accattivante narrazione che creerà grande attrattiva verso la città. La nostra collaborazione è stata così apprezzata che la RAI ha deciso di invitare Gruppo Archeo Brindisi insieme a Daedalus@tessilastoria alle riprese per un’altra puntata girata a Castel del Monte e Melfi sulla figura di Federico II , dove abbiamo rappresentato le scienze tanto amate dall’Imperatore.

Ringraziamo tutti gli amici in abito storico che hanno collaborato con noi per l’ottima riuscita delle riprese a Brindisi: Daedalus@tessilastoria, I Cavalieri de li Terre Tarentine, Il Palio delle Botti ( Gioia del Colle), Mos Maiorvm Ars, Beppe Vincenzo Loiacono, Laura Giannace, Nunzio Penna.

La puntata su Brindisi verrà trasmessa tra circa un mese ma seguiteci sulla nostra pagina e vi terremo informati. Intanto alcuni scatti di backstage.

Marcella Elia- Direttrice Gruppo Archeo Brindisi