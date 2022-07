A BRINDISI SCREENING GRATUITI OCULISTICI

“La prevenzione non va in vacanza” dà il via agli screening gratuiti oculistici…

Grazie all’iniziativa promossa e sostenuta dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ONLUS, in collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la sezione di Brindisi, organizza, anche quest’anno, la campagna di prevenzione delle patologie oculari “La prevenzione non va in vacanza”. Obiettivo del progetto sarà quello di promuovere ed attuare iniziative finalizzate alla prevenzione dei problemi e disagi legati all’esposizione dei raggi solari dannosi, all’uso di lenti appropriate, alla corretta informazione su adeguata idratazione ed alimentazione per proteggere la vista, ai validi accorgimenti per proteggere gli occhi dall’acqua salata, dalla sabbia e dal vento, i rimedi per piccoli incidenti tipici del periodo estivo comprese allergia, ai rimedi contro la lacrimazione e per affrontare ogni altra problematica che si accentua con la stagione estiva.

Il progetto diviso in due fasi, coinvolgerà i parchi e lidi balneari situati nel territorio di Brindisi e provincia dove verranno istallati degli stand IAPB Italia ONLUS per la diffusione di opuscoli e materiale informativo relativo alle buone pratiche sulla prevenzione della vista rivolto non solo agli adulti, ma anche ai bambini. Infatti, i volontari presenti si occuperanno di intrattenere e sensibilizzare anche i più piccoli con giochi, animazione e tanto divertimento.

Quest’anno, grazie alla disponibilità di due medici della Asl, verranno effettuati anche screening gratuiti, rivolti alla cittadinanza.

La prima tappa del tour prevede le seguenti giornate:

25.07.2022 screening gratuito presso Asl di Brindisi, prenotando al numero 329-6826213;

28.07.2022 screening gratuito presso Asl di Brindisi, prenotando al numero 329-6826213;

29.07.2022 distribuzione di materiale informativo presso il parco Buscicchio installazione di uno stand.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sottolinea che le attività di prevenzione sono importanti per tutte le fasce d’età, al fine di impedire che un bene prezioso come la vista venga trascurato.

Ad agosto in programma per la seconda tappa!!!