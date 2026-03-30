A Brindisi seminario regionale su “Le vicende della frontiera adriatica e il mondo della scuola”

LE VICENDE DELLA FRONTIERA ADRIATICA

E IL MONDO DELLA SCUOLA

SEMINARIO REGIONALE

PUGLIA

I.C.S. “Cappuccini”

Via Don Luigi Guanella, 2

Brindisi, 31 marzo 2026

Ore 9.00 – 13.30

PROGRAMMA

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluti istituzionali

Ore 10.00 Italianità nell’abisso: le Foibe – Prof. Raoul Pupo

Ore 10.45 Dall’Esodo al silenzio – Prof. Gianni Oliva

Ore 11.30 La Rete di scuole “Il Giorno del Ricordo” – D.S. Maria Vittoria Pomili

Ore 12.00 Confronto e conclusioni

Ore 12.30 Cerimonia dell’inaugurazione dell’atrio dell’I.C.S. “Cappuccini” a Sergio Endrigo

Ore 13.30 Attestato

Modera Dott.ssa Caterina Spezzano – DT Dipartimento Istruzione e Formazione MIM

Link per le iscrizioni: https://forms.gle/Dqi5aebaLDKtV8Vu8