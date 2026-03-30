A Brindisi seminario regionale su “Le vicende della frontiera adriatica e il mondo della scuola”

LE VICENDE DELLA FRONTIERA ADRIATICA
E IL MONDO DELLA SCUOLA
SEMINARIO REGIONALE
PUGLIA
I.C.S. “Cappuccini”
Via Don Luigi Guanella, 2
Brindisi, 31 marzo 2026
Ore 9.00 – 13.30
PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluti istituzionali
Ore 10.00 Italianità nell’abisso: le Foibe – Prof. Raoul Pupo
Ore 10.45 Dall’Esodo al silenzio – Prof. Gianni Oliva
Ore 11.30 La Rete di scuole “Il Giorno del Ricordo” – D.S. Maria Vittoria Pomili
Ore 12.00 Confronto e conclusioni
Ore 12.30 Cerimonia dell’inaugurazione dell’atrio dell’I.C.S. “Cappuccini” a Sergio Endrigo
Ore 13.30 Attestato
Modera Dott.ssa Caterina Spezzano – DT Dipartimento Istruzione e Formazione MIM
Link per le iscrizioni: https://forms.gle/Dqi5aebaLDKtV8Vu8