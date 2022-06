A BRINDISI TORNA IL CAMPIONATO MONDIALE DI MOTONAUTICA F4

Torna il Campionato Mondiale di Motonautica F4. A Brindisi la tappa d’esordio, appuntamento dal 24 al 26 giugno sul lungomare Regina Margherita.

La Fim, Federazione Italiana Motonautica, punta sempre più sulla Puglia e conferma il suo legame con Brindisi scegliendola addirittura come tappa d’esordio del Campionato Mondiale di F4. La notizia, resa ufficiale in questi giorni, ha subito attivato la grande macchina organizzativa del Circolo Nautico Porta D’Oriente che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Capitaneria di porto e i vari partner dell’evento, sta definendo tutti gli aspetti tecnici per garantire, in un clima di festa oltre che in assoluta sicurezza, lo svolgimento di una competizione che da anni da lustro al territorio, sia sotto il profilo sportivo che in termini di promozione turistica delle bellezze storiche e architettoniche locali. L’appuntamento è dal 24 al 26 giugno prossimi, sempre sul lungomare Regina Margherita, con la IX edizione dell’Adriatic Cup che mette insieme il Campionato Mondiale di F4, il Campionato Italiano GT30 e il Campionato Italiano Formula Elite Junior. Venerdì 17 giugno, alle ore 11.00, nel porticciolo turistico Marina di Brindisi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario delle iniziative, sportive e di intrattenimento, organizzate per l’edizione 2022, quella della effettiva ripartenza dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19. Una ripartenza che per Brindisi passa dal mare e da tutte le attività ad esso collegate.