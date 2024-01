A Brindisi un convegno del S.I.A.P (Sindacato di polizia)

Una sala conferenze “brigadiere Zizzi” della Questura di Brindisi gremita, ha accolto il convegno organizzato dalla Segreteria Provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato) di Brindisi, con il Segretario Generale Provinciale, Cosimo SORINO, alla presenza dei vertici della Questura con il Questore Dr. GARGANO Annino, nonché da dirigenti di vari uffici e articolazioni di questura, commissariati dipendenti e delle varie specialità della polizia di stato di stanza in questa provincia, ove si e’ tenuto il convegno in data odierna.

Vari gli argomenti trattati che hanno interessato i poliziotti, intervenuti, ossia:

L’uso corretto dei social networks per gli operatori di Polizia;

P.N.L. e tecniche di gestione dello stress;

I relatori, quali: la dottoressa GRAVILI Gabriella per il P.N.L. gli avvocati Marco MASI E Marco Elia per i rischi e l’uso corretto dei social anche per gli operatori della Polizia di Stato e l’ esperto informatico LOMBARDI Walter per le questioni giuridiche, hanno discusso ed animato la giornata riconosciuta anche come giornata di aggiornamento professionale per gli operatori della Polizia di Stato.

Gli argomenti hanno riscosso l’attenzione dei molti colleghi che hanno partecipato ed approfittato della presenza dei relatori per rivolgergli istanze e richieste varie.

Tra gli ospiti anche il Segretario Provinciale Generale S.I.A.P. di Lecce CASCIARO Gianluigi venuto con una delegazione.

Molti sono stati gli apprezzamenti per gli argomenti trattati e l’attenzione del S.I.A.P. per i poliziotti brindisini e le loro esigenze.