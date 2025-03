A Brindisi un convegno nazionale sulla pedagogia della famiglia

CONVEGNO NAZIONALE PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA

Genitori non si nasce…

Auditorium Liceo Ettore Palumbo

Via Achille Grandi, 17 Brindisi

Venerdì 14 Marzo 2025 ore 17.00

L’Amministrazione comunale di Brindisi ha voluto realizzare il Progetto Genitori non si nasce da maggio a dicembre 2024, nei quartieri periferici della città: Paradiso, Sant’Elia/Perrino, Bozzano negli spazi messi a disposizione dagli istituti scolastici, dalle parrocchie e dall’Associazione Save The Children Spazio Mamme. In rete con le Associazioni e le Agenzie educative del territorio.

Il Progetto, nato dall’esigenza di affrontare le principali problematiche educative che vivono i genitori nella quotidianità del loro ruolo, ha visto la partecipazione attenta e interessata nei Laboratori condotti dalla Pedagogista Elvira D’Alò, coadiuvata da Educatrici esperte, responsabili in contemporanea di attività ludiche rivolte ai figli dei partecipanti.

Il Convegno a cui tutta la cittadinanza è invitata, rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo-educativo centrato sul rapporto genitori/figli, adulti/bambini.

Vede la presenza di Relatori illustri di fama nazionale che approfondiscono i temi di grande interesse sulla evoluzione sociologica e culturale della famiglia nelle sue specificità con uno sguardo sulla complessità familiare come si è andata costituendo nei tempi più recenti. E anche le testimonianze dei protagonisti dei Laboratori e la partecipazione di studentesse e studenti coinvolti dai docenti a riflettere sulla relazione emotivo-affettiva con i propri genitori.