A Brindisi un corso di avvicinamento alla “cultura agricola”

L’Azienda agricola della famiglia di Vincenzo Pugliese ha organizzato una serie di appuntamenti di “avvicinamento alla cultura agricola”. Un’opportunità imperdibile per approfondire le conoscenze su diversi aspetti dell’agricoltura, grazie all’esperienza di relatori esperti del settore. Il primo appuntamento è per domenica 9 febbraio, alle ore 18.30, presso il bistrot di famiglia “Ceraunavoltashop” sito in Via Gallipoli 28. A relazionare, oltre ai padroni di casa, Vincenzo e Velia Pugliese, gli agronomi Felice Suma e Antonella Epicoco. Tanti i temi che saranno trattati negli appuntamenti dedicati alla “cultura agricola”: dalle tecniche agricole tradizionali e moderne; alle coltivazioni sostenibili e biologiche; dall’avvicinamento al vino con degustazione; la coltivazione dei funghi; il processo di produzione e degustazione dell’olio; la coltivazione delle erbe spontanee con degustazione; i grani, le farine con degustazione; le certificazioni alimentari e la biodiversità. Trai relatori, Teodoro Membola, Francesco Soleti, Nicola Panaro, Leonardo Patimo, Gilda Giglio, Carlo Cagnazzo e Gianpaolo Amatori. Sarà un’occasione per i tanti appassionati di scoprire il mondo dell’agricoltura e la sua importanza; imparare da professionisti qualificati; condividere la passione per la terra con altre persone e portare a casa conoscenze utili per il proprio futuro. I posti sono limitati e gratuiti. Per iscrizioni e informazioni basta telefonare al 327/9845003