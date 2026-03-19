A Brindisi un corso pratico dedicato all’arte delle miniature in argilla polimerica

Brindisi si prepara ad accogliere un appuntamento creativo e formativo dedicato agli appassionati di artigianato e manualità: sabato 18 aprile 2026 si terrà il Corso pratico sulla realizzazione di miniature in argilla polimerica, organizzato dall’Associazione Presepisti del Salento in collaborazione con “I Presepi di Dario – Passione Creativa”.

L’iniziativa si svolgerà presso la Parrocchia SS. Resurrezione (via Monte Nero) e sarà articolata in due sessioni, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

A guidare i partecipanti sarà Melissa Napoli, esperta nel settore delle miniature artigianali, che accompagnerà i corsisti in un percorso pratico alla scoperta delle tecniche di lavorazione dell’argilla polimerica. Durante il corso verranno realizzate piccole creazioni come pane, formaggi, frutta e altri elementi tipici della tradizione, con un’attenzione particolare al dettaglio e alla resa realistica.

L’esperienza è pensata sia per principianti sia per chi desidera perfezionare le proprie abilità manuali. Al termine della giornata, ogni partecipante potrà portare con sé le miniature realizzate.

I posti sono limitati, per garantire un’esperienza didattica di qualità e un contatto diretto con la docente.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 328.3766478 (Dario)

📧 ipresepididario@libero.it

Un’occasione unica per immergersi nel mondo delle miniature e riscoprire il valore del lavoro artigianale, tra creatività, tradizione e passione.