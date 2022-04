A BRINDISI UN RADUNO DI “LAMBRETTE” ORGANIZZATO DAL “LAMBRETTA CLUB” DI BRINDISI

l Lambretta Club Puglia con la sezione di Brindisi hanno inaugurato con una passeggiata al Monumento al Marinaio la prima di una lunga serie di manifestazioni sul territorio. A Brindisi un club delle lambrette esisteva già sin dagli anni 40 con sede in Piazza Cairoli e raggruppava una serie di appassionati tutti di Brindisi e provincia che avevano il piacere di passeggiare lungo le strade della città.

Tutti gli appassionati e i possessori di Lambrette, possono contattare la sede del Lambretta Club per avere maggiori informazioni (+393358189380 – +393397587718), aggregandosi a questo gruppo per continuare a tenere in vita lo storico marchio INNOCENTI, segno distintivo di quello stile Italiano che tutto il mondo ci invidia.