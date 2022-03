A BRINDISI UNO SPORTELLO DELL’ASL PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Su iniziativa dell’Azienda Sanitaria Locale, è stato presentato a Brindisi uno sportello virtuale sulla sicurezza alimentare. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dall’Unità operativa di sicurezza alimentare che opera nell’ambito del Dipartimento di prevenzione dell’Asl.

I cittadini, così come illustrato in conferenza stampa, potranno accedere allo sportello attraverso il portale Puglia Salute, seguendo le indicazioni per l’Asl di Brindisi, nella sezione dedicata proprio alla sicurezza alimentare, al cui interno troveranno un link per le segnalazioni.

Le stesse, però, non potranno essere in forma anonima, in quanto dagli uffici dell’Asl il segnalatore sarà contattato per acquisire ulteriori informazioni.

L’obiettivo è di inserire nuove forme di tutela dei consumatori, senza creare una caccia alle streghe nei confronti dei produttori.