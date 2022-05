A BRINDISI VENERDI’ IL “NEET WORKING TOUR” CON LA MINISTRA DADONE

Neet Working Tour a Brindisi con la ministra Dadone Venerd ì 13 e sabato 14 maggio ci sarà a Brindisi il Neet Working Tour, l’iniziativa promossa dalla Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone in stretta sinergia con l ’ Agenzia Nazionale per i Giovani, l ’ Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. Neet Working Tour rientra nel “ Piano Neet ” , un progetto strategico per l ’ emersione e l ’ orientamento dei ragazzi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tour è una vera e propria campagna informativa itinerante dedicata ai Neet (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani di et à compresa tra i 14 e i 35 anni che attualmente non studiano, non lavorano e non fanno formazione e che grazie alle attivit à del tour potranno beneficiare di iniziative di orientamento e assistenza gratuita. La tappa di Brindisi prender à vita In piazza Santa Teresa dove sar à allestito un vero e proprio villaggio voluto per aumentare le occasioni di confronto tra i/le giovani e le numerose realt à istituzionali e del terzo settore. In particolare, l ’ iniziativa vedr à la partecipazione dell ’ Agenzia Nazionale Giovani, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Universit à del Salento, Università di Bari, Unioncamere , I nvitalia, Ente Nazionale Microcredito, Elis, Consulenti del lavoro, Coldiretti, Fondazione Vodafone, Confartigianato , C onfitarma, Costa Crociere e Manpower con stand espositivi e attivit à di orientamento e informazione. La serata di venerdì 13 maggio si concluder à con la realizzazione dell ’ evento musicale “ Street Activity ” , promosso attraverso il coinvolgimento diretto di giovani artisti locali della scena urban. È stato inoltre siglato in data odierna un accordo di collaborazione tra Agenzia Nazionale Giovani e Comune di Brindisi, al fine di intraprendere, a partire da questa iniziativa, un percorso comune volto alla promozione di eventi, attivit à , ed opportunit à che favoriscano la partecipazione e l ’ attivazione dei giovani nel territorio.​ “Siamo molto felici ed orgogliosi di poter ospitare quest ’ iniziativa – dichiara Giulio Gazzaneo, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili – In questi anni abbiamo moltiplicato gli sforzi per dare risposte e restituire opportunit à ai giovani della citt à , ed anche quest ’ evento andr à in questa direzione come occasione di informazione, orientamento e accompagnamento verso le misure attive per i giovani, il mondo della formazione e del lavoro” . PROGRAMMA Venerd ì 13 maggio: h 16:00 | Ritrovo presso Piazza Santa Teresa, Brindisi e apertura degli stand espositivi h 16:30 | Saluti istituzionali h 17:00 | Interventi a cura dei promotori dell ’ iniziativa h 18:00 | Intervento della Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone h 19:00 | Evento musicale Street Activity Sabato 14 maggio: h 10:00 | Ritrovo presso Piazza Santa Teresa, Brindisi e apertura degli stand espositivi h 10:30 | Inizio attivit à di intrattenimento a cura di Radio ANG h 11:00 | Attivit à di orientamento presso gli stand a cura dei partner h 12:00 | Fine dei lavori