A Brindisi via Coserva colorata di rosa per l’Ottobre rosa

In occasione del Ottobre Rosa mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, via Conserva a Brindisi si è colorata di rosa: fiocchi, decorazioni e piccoli simboli che parlano alle donne, e lo fanno con dolcezza ma con un messaggio forte. È il segno concreto dell’impegno dell’Associazione Cuore di Donna, da sempre attiva sul territorio per promuovere la prevenzione del tumore al seno.Tutte le creazioni esposte sono frutto del lavoro delle volontarie dell’associazione, che con passione e dedizione hanno unito ago, filo, creatività e soprattutto tanto cuore. Stare insieme, condividere un progetto, lavorare con le mani ma soprattutto con il sorriso: è anche questo un modo per prendersi cura di sé.Insieme abbiamo riso, lavorato, ci siamo distratte dalle preoccupazioni quotidiane. Un vero toccasana per il benessere di corpo e mente.Questo gesto simbolico vuole tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione, che non riguarda solo il mese di ottobre, ma deve diventare una buona abitudine tutto l’anno.Insieme alle volontarie era presente l’assessore Livia Antonucci, che ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza alla nostra causa, sottolineando l’importanza di fare rete tra istituzioni e associazioni per promuovere la cultura della prevenzione.Per questo l’associazione sta organizzando una campagna anno, con visite ed esami senologici per le donne del territorio.Perché la prevenzione è vita. E insieme possiamo fare la differenza.