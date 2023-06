A BRINDISI SEMIFINALE DELLA “PIZZA BIT COMPETITION”

Si terrà in Puglia, a Brindisi, una delle tre semifinali della seconda edizione di “Pizza Bit Competition”, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti. Tre gare “on the beach” in cui i 27 semifinalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfideranno per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. L’appuntamento è per domenica 11 giugno nell’accogliente scenario de l’Oktàgona, sulla litoranea nord di Brindisi, dove si sfideranno i nove semifinalisti provenienti dalle tre selezioni regionali del Sud Italia: solo i tre migliori pizzaioli si qualificheranno per la finalissima del 9 settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Piacenza). RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, per l’occasione animerà con il proprio DJ set targato 100% Grandi Successi, regalando momenti di musica e intrattenimento in spiaggia per tutta la giornata.

Le altre due semifinali per il centro Italia si svolgeranno in Toscana al Bagno Angelo di Forte dei Marmi (Lu), mentre la terza semifinale si terrà in Emilia-Romagna, esattamente al Tortuga Beach di Rimini, dove i novi pizzaioli del nord Italia si contenderanno gli ultimi tre posti disponibili per la finalissima.

Anche nelle semifinali i concorrenti si sfideranno sulla realizzazione della pizza tonda classica al piatto. A giudicarli in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti, tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. In occasione delle tre semifinali alla giuria tecnica si aggiungerà anche una giuria popolare, scelta tra il pubblico dello stabilimento balneare. Le semifinali e la finale avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi. Con l’inizio delle semifinali si registrerà l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition dello sponsor tecnico Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati. Inoltre, Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Ecco l’elenco dei semifinalisti che gareggeranno, domenica presso l’ Oktagona di Brindisi:

Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria” di Enna; Leopoldo Sommese della “Pizzeria La Taverna” di Ottaviano (NA); Gioacchino D’Urso della pizzeria “Frate Cosimo” di Vico Equense (NA); Daniele Aiello de “Il Pescatore Ristorante Pizzeria” di Montepaone Lido (CZ); Marco Ledda della pizzeria “Strapizzami” di Bosa (OR); Simone Pilloni della pizzeria “Tziu Mauriliu la bottega del cibo” di Uras (OR); Antonio De Rosa della pizzeria “Capri Blu” di Castellammare di Stabia (NA); Salvatore Novello della pizzeria “The Big Pizza” di Catanzaro e Ciro Occone della “Pizzeria da Ciro” di Porto Torres (SS).