A CAMPO DI MARE L’EVENTO “SULLE ORME DELLA CARETTA CARETTA”

“Non si puó amare senza conoscere”

Con questo slogan si è svolto l’evento “Sulle orme della Caretta caretta” , fra la curiosità di bambini e ragazzi, la nutrita presenza della comunità dei pescatori di Torre san Gennaro, e l’interesse delle famiglie che frequentano lo stabilimento balneare Lido Gogò a Campo di Mare.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico, in collaborazione con il GAL Terra dei Messapi, ha dunque raggiunto a pieno l’obiettivo: sensibilizzare tutti i presenti sull’importante tema della nidificazione delle tartarughe marine e di conseguenza sulla salvaguardia degli habitat naturali del nostro territorio.

I biologi Luciana Muscogiuri e Giacomo Marzano, incaricati dal Comune per seguire le attivitá di monitoraggio (progetto POR FESR PUGLIA 2014/2020 – azione 6.5 – 6.5.a), ci hanno guidato stamattina alla conoscenza dei nidi di tartaruga, alla loro salvaguardia e al supporto delle istituzioni che si occupano della tutela di queste specie.

Ma non solo: con i pescatori locali, già coinvolti in passato nel progetto “La rete nella rete” del GAL Terra dei Messapi (art. 57 L.R. 67/2017), si sono affrontate importanti tematiche di attualità in merito alle attività di pesca.

Visto il successo di oggi, sicuramente a breve ci saranno nuove iniziative pubbliche del genere.

Assessore all’Ambiente del Comune di San Pietro Vernotico

Gianluca EPIFANI