A CANTINE RISVEGLIO L’EVENTO CONCLUSIVO CHE CELEBRA LA VIA APPIA PATRIMONIO UNESCO TRA VINO, GUSTO E SUONI DEL MEDITERRANEO

Il prossimo 25 settembre, in occasione del Gala di Cantine Risveglio, l’evento chiude il ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio.

Un viaggio che da Brindisi attraverserà il Mediterraneo. A seguire DJ Set a ingresso libero.

È in programma per venerdì 25 settembre, presso Cantine Risveglio di Brindisi, il Gala che chiude il ciclo di appuntamenti che per tutta l’estate hanno celebrato la Via Appia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’evento segna il culmine di un percorso capace di intrecciare storia, cultura, territorio ed eccellenze enologiche, valorizzando il ruolo di Brindisi come punto d’arrivo della Via Appia e naturale apertura verso il Mediterraneo.

IL CONCEPT: DOVE LA STRADA FINISCE, INIZIA IL MARE

“Ci sono strade che finiscono e altre che, quando arrivano al mare, continuano.”

La serata si aprirà con un’esclusiva Cena di Gala che, attraverso un percorso di degustazione enogastronomica e musicale, accompagnerà gli ospiti in un viaggio che parte da Brindisi e attraversa idealmente il Mediterraneo.

Sapori, profumi ,tradizioni e note si intrecceranno in un percorso ispirato alla Puglia, alla Grecia, all’Albania, alla Turchia, al Nord Africa e alla Spagna, accompagnato dai vini di Cantine Risveglio.

A dare voce, ritmo e anima alla serata sarà l’esibizione live di Daria Falco e Bruno Galeone, che accompagneranno i presenti con un repertorio ricco di sonorità mediterranee.

La festa continuerà anche dopo cena: a partire dalle ore 23:00, spazio a DJ Set di Jumpaolo e Wine Bar a ingresso gratuito con servizio navetta incluso , per un momento di grande convivialità aperto a tutti, con cui brindare insieme al successo della rassegna e alla bellezza del nostro territorio.

La Via Appia arrivava a Brindisi. Da qui, il viaggio continua.