A Carovigno celebrata la “Giornata della memoria”

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario- Primo Levi”. Presso la Biblioteca Comunale S. Morelli, Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è tenuto un incontro molto interessante per celebrare la “Giornata della Memoria” e ricordare le vittime della Shoah. L’evento è stato organizzato dall’ Associazione “Le Colonne” con il Comune di Carovigno. Sono intervenuti: il Sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, l’Assessore alla Cultura Sabrina Franco e Vito Uggenti del Comitato Civico Salvatore Morelli. Ha presentato e coordinato la serata il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”. Nel corso dell’evento, sono stati trasmessi dei video con le testimonianze di alcuni sopravvissuti all’orrore dell’Olocausto, come Sami Modiano e Liliana Segre. A proposito di Sami Modiano, superstite dell’Olocausto, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau e attivo testimone della Shoah, il 6 dicembre 2023 ha ricevuto dal Rettore, prof. Eugenio Guglielmelli, la Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia per meriti umanitari e sociali, nel corso della cerimonia di Inaugurazione del trentunesimo anno accademico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Sono stati letti, inoltre, alcuni brani, inerenti l’argomento, di libri presenti nella Biblioteca Comunale S. Morelli:”Se questo è un uomo.- Primo Levi”; “Il Diario di Anna Frank” e altre testimonianze importanti. Le letture, a cura della dott.ssa Ilaria Simili e Veronica Galiano, sono state molto apprezzate dal pubblico presente. La serata si è conclusa con le note della “Vita è bella” di Nicola Piovani, che fu suonata nell’agosto del 2020, nell’atrio del Castello, proprio alla presenza del Maestro Piovani. “La memoria è il ricordo del passato e ci aiuta a capire quello che è accaduto per non sbagliare nel futuro”. Tieni viva la memoria! Anna Consales