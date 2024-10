A Carovigno docenti da tutt’Italia per un’educational su sport e turismo sostenibile

Nell’ultimo fine settimana l’Amministrazione Comunale di Carovigno ha dato il benvenuto a un gruppo di 65 docenti partecipanti a un’importante iniziativa formativa, un’educational su sport e turismo sostenibile. I saluti istituzionali sono stati affidati al presidente del Consiglio, Francesco Leoci e all’assessore all’Istruzione, Sabrina Franco. Il sindaco Massimo Lanzilotti, assenti per altri impegni istituzionali, ha espresso il suo entusiasmo e sostegno per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del valore educativo e culturale dell’evento.il gruppo di docenti ha potuto visitare il suggestivo Castello Dentice di Frasso a Carovigno, una cornice ideale per un evento di tale rilievo. Nell’occasione sono intervenuti la presidente regionale di Legambiente, Daniela Salzedo, e il presidente del Club Velico Terre d’Otranto, Fernando Vantaggiato, organizzatore dell’iniziativa. Tra i partecipanti anche il Direttore della Flor TO, Antonio Grazioso, la presidente dell’associazione Le Colonne, Anna Cinti, e numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale.Il Club Velico Terre d’Otranto, in collaborazione con la Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (FIEFS) e la Flor TO, agenzia specializzata in turismo eco-sostenibile esperienziale, ha promosso un educational dal titolo “Sport del mare dove la bellezza era nella natura”. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio di Carovigno, con particolare attenzione alla promozione del turismo esperienziale e alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per mettere in luce l’importanza della sinergia tra sport, cultura e sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi educativi e di promozione territoriale dell’iniziativa.