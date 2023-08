A CAROVIGNO FERRAGOSTO ALL’OMBRA DEL CASTELLO

Ferragosto all’ombra del Castello: la giornata più attesa dell’estate tra storia e arte

Anche nella giornata di Ferragosto il Castello Dentice di Frasso apre le sue porte per accogliere

visitatori e appassionati di storia, arte e cultura. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza e

nella storia di questo luogo incantevole grazie a visite guidate condotte dalle guide della Associazione

Le Colonne, ente gestore del maniero.

I visitatori che sceglieranno di trascorrere il 15 agosto nel meraviglioso Castello di Carovigno

parteciperanno a un tour guidato tra le torri antiche, la veranda arcata e le segrete, un viaggio nel

tempo all’interno di una struttura unica incastonata nel borgo di Carovigno.

Anche l’incantevole borgo sarà protagonista della giornata con due visite speciali alle ore 10 e alle

ore 19 per una passeggiata alla scoperta della sua storia.

Inoltre, dal 4 agosto e fino al 29 ottobre, i visitatori potranno godere dell’esposizione di Shozo

Shimamoto – A bersaglio con la pittura a cura di Martina Cavallerin, co-curatela Antonio Caruso,

organizzato da Unlike Unconventional Events e promosso dalla Associazione Le Colonne e in

collaborazione con Associazione Shozo Shimamoto e Fondazione Morra di Napoli.

Ma non solo: la biblioteca comunale “S. Morelli”, attigua al castello, ospita la toccante mostra

fotografica allestita nella Biblioteca comunale “S. Morelli” dal titolo “Il coraggio di diventare madre”

di Giacomo Cofano disponibile per tutto il mese di agosto.

Per maggiori info e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo

castellodicarovigno@gmail.com o chiamare al numero 3791092451.