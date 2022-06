A CAROVIGNO IL 28 GIUGNO EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “IL CASTELLO DEI RAGAZZI”

Il 28 giugno evento conclusivo del progetto ‘Il Castello dei ragazzi’ con le studentesse del Liceo

Palumbo

Si conclude martedì 28 giugno alle ore 18,00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno il Ptco

(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) di alcune studentesse del Liceo delle

Scienze Umane e Linguistico Palumbo di Brindisi. Le alternanti hanno scelto di vivere

quest’esperienza formativa nel bellissimo Castello di Carovigno partecipando al progetto “Il Castello

dei Ragazzi’.

Per questa giornata conclusiva le partecipanti condurranno i presenti alla scoperta del maniero

cimentandosi nel ruolo di guide turistiche grazie alla formazione del personale abilitato che le ha

guidate in questo percorso. Avranno la possibilità di raccontare la loro esperienza attraverso i

laboratori a cui hanno preso parte. L’evento termineràcon la consegna degli attestati.

Il PCTO è una preziosa opportunità di apprendimento con il fine di migliorare le conoscenze, le

capacità e le competenze sotto molteplici punti di vista, personali e professionali.

La Aps Le Colonne, ente gestore del Castello, crede fortemente nelle nuove generazioni e ringrazia

la Preside del Liceo Palumbo, la prof.ssa Oliva, i docenti referenti ma soprattutto le ragazze che con

la loro vitalitàe voglia di imparare rappresentano il futuro su cui scommettere.

I docenti, le famiglie e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.

Per info:

castellodicarovigno@gmail.com o 3791092451