A CAROVIGNO IL 29 AGOSTO IL PROF. VIESTI PER UNA INIZIATIVA DELLE ACLI

Carovigno (Brindisi)

Castello Dentice di Frasso

via Sant’Anna

ore 19:00

ingresso libero

Info. 3383647073 Organizzano l’evento con il patrocinio del Comune di Carovigno la Presidenza delle ACLI PROVINCIALI DI BRINDISI e di CAROVIGNO. 《Le ACLI interrogano i decisori politici, a partire dal testo del Prof. VIESTI, sul tema della prossimità che è necessario per realizzare gli obiettivi prioritari del PNRR. Non c’è denari spesi bene, se non è chiaro l’orizzonte dell’impatto sulla comunità》- commenta Gianluca Budano, Presidente delle ACLI Provinciali di Brindisi