A Carovigno incontro su “Che cos’è l’autismo”

Si è svolto presso l’Aula Consiliare del Comune di Carovigno l’incontro informativo dal titolo “Che cos’è l’autismo?”, organizzato dalla cooperativa sociale Educa. L’evento ha visto una significativa partecipazione di genitori, educatori, insegnanti, professionisti sanitari e cittadini interessati, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per comprendere meglio il disturbo dello spettro autistico e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema.



Le relatrici principali dell’incontro sono state la Dott.ssa Mariangela Acquaviva, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, nonché analista del comportamento certificata BCBA e IACABAI, e la Dott.ssa Concetta Marco, psicologa clinica e analista del comportamento. Le due esperte hanno illustrato i principali aspetti dell’autismo, concentrandosi sulle tecniche di intervento cognitivo-comportamentale e sulle strategie educative efficaci per supportare le persone affette da questo disturbo.



L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore ai Servizi Sociali, Luigi Orlandini, e dall’Assistente Sociale, Maria Concetta Totaro. Entrambi hanno evidenziato l’importanza di sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo e di sostenere le famiglie che convivono quotidianamente con questa realtà. L’Assessore Orlandini ha sottolineato la necessità di un sostegno istituzionale costante, affermando: “È fondamentale essere al fianco delle famiglie con figli che hanno disturbi dello spettro autistico. Le istituzioni, a ogni livello, devono sostenere queste famiglie anche in ambito scolastico, potenziando l’integrazione scolastica che necessita di un importante incremento di risorse e trasferimenti da parte dello Stato.”



L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento, volto a promuovere una maggiore inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico nella comunità, rafforzando il dialogo e il supporto reciproco tra istituzioni, famiglie e professionisti del settore.