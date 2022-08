A CAROVIGNO PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VENTUNO GRADINI” DI ANTONELLO D’AJELLO

Martedì 23 agosto 2022 alle ore 19.30, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà la

presentazione del libro di Antonello D’Ajello “Ventuno gradini”.

L’incontro organizzato dalla Associazione Le Colonne, ente gestore del maniero, e in collaborazione

con il Comune di Carovigno, verrà moderato dalla giornalista Anna Consales con la partecipazione

di Ilaria Greco che leggerà alcuni passi del romanzo.

L’autore

Antonello D’Ajello nasce a Gallipoli nel 1963 e affronta tante difficoltà esistenziali e lavorative.

Scopre la sua vena letteraria che lo porterà a pubblicare il suo primo romanzo, “Come le rose a

maggio”, in cui narra la toccante esperienza della malattia e della disabilità che ha colpito il figlio

Matteo. Nel 2020 pubblica il suo secondo romanzo “Ventuno gradini”, in cui mette a nudo la sua

anima. Antonello-Nenello ci conduce in un viaggio temporale con i momenti importanti della sua

vita. Un’infanzia contraddistinta dalla povertà, vista a volte come un dono, misteri e segreti di una

famiglia costretta a vivere in una casa cantoniera ferroviaria alla periferia di una città del Salento.

Una vita contraddistinta dalla mancanza delle comodità primarie, un bimbo solo, pensieroso, ma

capace di apprezzare la grande ricchezza della famiglia. Un padre semplice e particolarmente buono

che Nenello ricorderà sempre con affetto. Una storia vera, capace di provocare emozioni intense.

L’autore riesce a coinvolgere il lettore nel racconto della sua vita.

La partecipazione all’evento è gratuita, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Castello è aperto dal martedì alla domenica con possibilità di visite guidate.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 3791092451 o inviare una mail all’indirizzo

castellodicarovigno@gmail.com .