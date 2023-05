A CAROVIGNO STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA

liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont



con Alessio Chiodini

e

Valentina Corti, Giovanni Pelliccia



Adattamento, Drammaturgia e Regia: Alessio Chiodini

Aiuto Regia: Mary Ferrara

Prodotto da: Mary Ferrara e Ameno Produzioni

Con il sostegno di: Castello Dentice di Frasso, Musbi, Associazione Le Colonne

Responsabile di Produzione: Sharon Orlandini

CASTELLO DENTICE DI FRASSO

CAROVIGNO (BR)

Sabato 3 Giugno 2023 alle ore 21

Domenica 4 Giugno 2023 alle ore 18 e ore 21

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA, performance teatrale scritta e diretta da Alessio Chiodini, liberamente ispirata alla favola originale nata dalla penna di Jeanne – Marie Leprince de Beaumont.

Prende vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Ambientata all’interno del castello della Bestia, si svolgeranno le vicende che vedono protagonisti una Bestia (Alessio Chiodini), Belle (Valentina Corti) e un Narratore (Giovanni Pelliccia) che riserverà delle sorprese.

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA fa incontrare le solitudini, le diversità e insegna ad amarle; è proprio l’amore il perno sul quale ruotano le vite dei protagonisti. Il sacrificio diventa conoscenza di sé e alla fine del viaggio, per quanto breve, sembrerà di aver soggiornato in un castello in grado di fare vere magie.

INFO E PRENOTAZIONI: 345 0461304 attivo anche su WhatApp (Numero di posti limitati, è gradita la prenotazione)