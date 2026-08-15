A Carovigno torna il Premio Delfino: una serata tra spettacolo, moda, talento e impegno sociale Carovigno (BR), 16 agosto 2026 – Ore 21:00 – Piazza Nzegna Carovigno celebra i 25 anni del Premio Delfino: una notte di grandi ospiti, moda e spettacolo in Piazza Nzegna CAROVIGNO (BR) – L’estate pugliese si prepara ad accogliere uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi: domenica 16 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza Nzegna di Carovigno farà da cornice alla 25ª edizione del Premio Delfino. Da un quarto di secolo la manifestazione, di rilevanza nazionale, premia e valorizza il talento, la moda, la cultura e l’impegno sociale. Realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Carovigno, il progetto si avvale della direzione artistica di Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci. A condurre la serata sarà Giuseppe Stigliano, volto noto dello spettacolo pugliese e responsabile dell’agenzia Jonica Eventi. Ospiti e Spettacolo Il programma della serata vedrà salire sul palco celebri protagonisti del mondo del talent show Amici di Maria De Filippi: Francesco Fasano, ballerino professionista; Riccardo Stimolo, cantante e finalista dell’ultima edizione; Emiliano Fiasco, ballerino e anch’egli tra i finalisti del programma. Francesco Marsella in arte SKINO ballerino professionista Moda e Stile Fiore all’occhiello dell’evento resta la moda: le modelle ufficiali del Premio e una selezione di giovani promesse sfileranno in passerella indossando le collezioni di brand e stilisti di rilievo, offrendo una vetrina dedicata all’eleganza, alla creatività e ai nuovi talenti. Coniugando arte, intrattenimento e sensibilizzazione, il Premio Delfino si conferma un tassello fondamentale nella promozione del territorio e dei valori sociali. L’invito è aperto a tutti per domenica 16 agosto alle ore 21:00 in Piazza Nzegna a Carovigno, per festeggiare insieme 25 anni di storia, passione e successi.