A CAROVIGNO TUTTO PRONTO PER “CARBINA MUSICA”

E’ tutto pronto per il terzo appuntamento con il Festival concertistico Rassegna “Carbina musica” XXVI

edizione – lezioni concerto, organizzato dalla Fondazione Filarmonica (istituto concertistico scuola di musica

De Armonica). Nella serata di giovedì 31 agosto 2023 presso la Chiesa del Carmine di Carovigno alle h 20.00

si esibiranno il noto Ensemble di fiati ed archi della Filarmonica, diretto dal prof Cosimo Di Lorenzo, la pianista

Natalie Gentile e il soprano Consuelo Nardini, tutti talenti musicali espressione del territorio, entrambe

laureate con 110 e lode nelle rispettive discipline artistiche. La serata prevede la partecipazione straordinaria

di artisti conterranei come Tony Magno, clarinettista anche lui laureato con il massimo dei voti e lode, ed il

noto musicista prof Teodoro Carlucci, polistrumentista e trascrittore.

La Rassegna proseguirà con il concerto del 10 settembre, in onore della Madonna di Belvedere presso

l’omonimo Santuario.

Le due produzioni sono patrocinate dal Comune di Carovigno, con la collaborazione della Pro-loco guidata

dal Presidente Pino Lofino e della Parrocchia San Pietro e Paolo e fanno parte del Progetto di educazione

musicale “Teodoro e Vito Bagnulo”, pionieri della plurisecolare tradizione musicale carovignese ai quali le

serate sono dedicate.

La formazione eseguirà un programma che trae spunto dalle colonne sonore dei più celebri film, composte

da Ennio Morricone tra cui “C’era una volta il West”, “Per un pugno di dollari”, “Mission”, “Giù la testa” e

tante altre, elaborate magistralmente dal Maestro Vincenzo Anselmi.

In occasione del concerto del 10 settembre p.v. l’Ensemble di fiati si esibirà in formazione completa: due

flauti, due oboi, cinque clarinetti, tre sassofoni, due trombe, un flicorno soprano, un flicornino, due

tromboni, due corni, bassotuba, timpani, batteria e pianoforte; tutti musicisti professionisti aderenti alla

fondazione Filarmonica di Carovigno: Marilena Camporeale, Artur Xheraj, Luigi Saponaro, Antonio Argentieri,

Luca Turco, Bruno Petrosillo, Ferdinando Lotti, Luigi Greco, Vincenzo Santoro, Teodoro Carlucci, Cosimo

Marraffa, Amedeo Marraffa, Mimmo Cinieri, Pietro Marraffa, Domenico Lanzilotti, Antonio Altavilla, Mino

Saponaro, Giuseppe Carrozzo, Oronzo Santoro. Al pianoforte il Maestro e noto direttore d’orchestra Ettore

Papadia; con la collaborazione di G. Marseglia, C. Saponaro, D. Carlucci e il Maestro Antonio Simeone,

delegato del Conservatorio di Ceglie per gli istituti musicali convenzionati.