A CEGLIE APPUNTAMENTO CON LA CULTURA CON LUCIA TILDE INGROSSO

Settimo appuntamento della rassegna: domenica 20 agosto, alle ore 19:00, nel Chiostro di San Domenico (Via G. Elia, n. 1) di Ceglie Messapica con Lucia Tilde Ingrosso, intervistata dalla prof.ssa Maila Cavaliere.



🔎 Lucia Tilde Ingrosso è autrice della serie di gialli dell’ispettore Rizzo (La morte fa notizia, A nozze col delitto, Io so tutto di lei, Nessuno, nemmeno tu, I fantasmi non muoiono mai) e di molti altri romanzi, anche per ragazzi, e libri di varia. Per Baldini+Castoldi è uscito il noir Una sconosciuta (2018). Nel 2022 ha pubblicato il romanzo biografico Anna Politkovskaja. Reporter per amore. Lavora come giornalista e tiene corsi di scrittura.



đź“š Per la rassegna presenterĂ “I Monteleone” (Baldini+Castoldi, 2023).

C’è Pia, la contessa matriarca, con granitiche certezze e inaspettate fragilità , e poi Roberto, suo marito adorante, che «più che pensare, funziona». Quando Giuliano, il loro unico figlio, si sottrae al copione già scritto della sua vita dorata, i Monteleone imbracciano sorte e futuro in un viaggio che, fra il tragico e il lieto, dal 1931 li condurrà fino ai giorni nostri.

Cinque generazioni affollano questo ritratto corale, insieme alle gioie e ai dolori di una famiglia irripetibile, ma a ben guardare qualunque. Si avvicendano suocere sofisticate e nuore cafone, Natali in cittĂ ed estati sul lago, padri integerrimi e zii faccendieri. Ma soprattutto, segreti inconfessabili e veritĂ tramandate, come pure una pericolosa vendetta e qualche insperata rinascita. In una corsa a perdifiato fra passato e presente, spostandosi fra la Roma occupata e la Milano da bere, Lucia Tilde Ingrosso intesse una saga privata piena di ironia e tenerezza, un inno intonato a squarciagola alle famiglie legate dal sangue o, meglio ancora, dal semplice amore.



đź—“ Il 20 agosto, alle ore 19:00.



đź“Ť Chiostro di San Domenico – Via G. Elia, n. 1, Ceglie Messapica.