A Ceglie eseguiti interventi di pulizia e bonifica. Posizionati i nuovi cassonetti

Sono partiti nei giorni scorsi importanti interventi di pulizia e bonifiche nell’agro.

Il sindaco Angelo Palmisano sta seguendo personalmente le operazioni che porteranno anche all’installazione di fototrappole in diversi punti dell’agro e ad una convenzione con guardie ambientali per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Inoltre la ditta Cogeir, dopo aver ripristinato le postazioni, ha posizionato i nuovi cassonetti per il conferimento.

Si proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori interventi di bonifica da tutti i rifiuti abbandonati in modo indiscriminato.

Si coglie l’occasione per ricordare che dal 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce, analogamente a quanto previsto per imprese e per responsabili di enti, l’applicazione di un’ammenda penale – e non più una sanzione amministrativa – nel caso di abbandono abusivo di rifiuti – compiuto da semplici cittadini.

In base a quanto stabilito dalla nuova versione dell’articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, novellata dall’articolo 6-ter del DI 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n.137, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro (in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro). La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Inoltre, si ricorda alla cittadinanza che è sempre attivo il servizio di “raccolta ingombranti” con modalità “porta a porta”, telefonando al numero verde della ditta Cogeir 800/405633 o, in alternativa, è possibile conferire presso il Centro Comunale di Raccolta (ubicato in viale del Lavoro – Zona Industriale/Artigianale) che è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dove è possibile conferire rifiuti riciclabili e rifiuti ingombranti.