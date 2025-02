A Ceglie i bambini delle scuole primarie hanno fatto vita al Sindaco

Questa mattina gli alunni delle classi 2^ A, B, C della scuola primaria “G. Bosco” del Secondo Istituto Comprensivo hanno visitato il Municipio iniziando a conoscere gli Uffici e l’Amministrazione comunale, scoprendone le diverse funzioni e caratteristiche.

Un’esperienza positiva ed arricchente per bambini e bambine che hanno fatto numerose domande al Sindaco Angelo Palmisano.

“Ringrazio il maestro e le maestre per la loro attenzione e sensibilità nel cogliere questa opportunità per bambini e bambine e tutti i piccoli alunni e le piccole alunne per la curiosità dimostrata” – il Sindaco Angelo Palmisano.