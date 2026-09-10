A Ceglie Messapica due giornate di alta scienza sulla malattia epatica steatosica

Il confronto scientifico sulle malattie epatiche torna al centro dell’attenzione con il congresso “Steatotic Liver Disease 2.0 – Un anno di novità per un approccio multidisciplinare ad una malattia sistemica”, in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 nella Sala Congressi del Centro di Riabilitazione ASL BR di Ceglie Messapica.

Responsabile scientifica dell’evento è la dott.ssa Emanuela Ciracì, direttrice dell’U.O.C. di Medicina Interna dell’Ospedale di Ostuni. Il congresso riunirà specialisti e professionisti sanitari provenienti dalla Puglia e da importanti centri italiani, offrendo un programma di alto profilo dedicato alle più recenti acquisizioni sulla MASLD, la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica.

La direzione scientifica della dott.ssa Ciracì valorizza il lavoro della Medicina Interna dell’Ospedale di Ostuni e, insieme, la capacità dell’intera sanità territoriale di costruire reti cliniche, formazione e ricerca. Un’eccellenza che non si chiude nel proprio reparto, ma dialoga con epatologi, internisti, diabetologi, cardiologi, nefrologi, oncologi, infermieri, biologi, fisioterapisti e assistenti sanitari, mettendo realmente il paziente al centro.

Le sessioni affronteranno la storia naturale della MASLD e i suoi esiti epatici ed extraepatici, i meccanismi della malattia, le nuove terapie metaboliche, il ruolo delle tecnologie digitali, le epatiti virali, la diagnosi precoce, lo screening dell’epatocarcinoma e l’integrazione delle cure cardiovascolari, diabetologiche e nefrologiche. Ampio spazio sarà riservato anche alle infezioni da batteri multiresistenti, all’ecografia, ai sistemi intelligenti nello studio delle lesioni epatiche e alle nuove frontiere terapeutiche nei tumori epato-biliari.

«Questo congresso dimostra come la competenza clinica, il lavoro di squadra e il confronto tra discipline possano trasformarsi in cure sempre più tempestive, personalizzate e vicine alla persona.»

Il programma prevede cinque sessioni scientifiche e letture magistrali, con la partecipazione di una faculty multidisciplinare. L’obiettivo è favorire percorsi clinico-assistenziali condivisi per una patologia sistemica che richiede diagnosi precoce, continuità di cura e collaborazione tra più competenze.

Il congresso è rivolto a 100 partecipanti tra medici chirurghi di area interdisciplinare, infermieri, biologi, fisioterapisti e assistenti sanitari. Il Provider E20econvegni, n. 432, ha assegnato all’evento 9 crediti ECM. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere effettuata nella sezione “Eventi RES” del sito www.e20econvegni.it.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

• Sede: Sala Congressi – Centro di Riabilitazione ASL BR (ex Fondazione San Raffaele), S.S. 581 km 1,200 – Ceglie Messapica (BR)

• Segreteria organizzativa e Provider ECM: E20econvegni s.r.l. – www.e20econvegni.it – info@e20econvegni.it

• Referente del progetto: Cristina Rita – tel. 392 9238073 – cristina@e20econvegni.it