A Ceglie Messapica il riconoscimento di comune “plastic free 2024”

Sono 111 le amministrazioni locali, di cui 18 capoluoghi, che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento di “Comune Plastic Free” – 2024. La terza edizione dell’iniziativa promossa da “Plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è stata presentata ieri, 24 gennaio 2024, a Montecitorio, alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Fabio Rampelli.

I Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno basata su lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente, azioni concrete per l’ambiente, organizzazione di iniziative, collaborazione con la onlus e potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori.

I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle Amministrazioni comunali il prossimo 9 marzo presso il Teatro Carcano, a Milano.

L’Assessore all’Ambiente Antonello Laveneziana: “Siamo molto soddisfatti per questo obiettivo raggiunto, non è un traguardo ma un punto di partenza. Ringrazio i volontari, i cittadini, l’Ufficio Ambiente del nostro comune che ha portato avanti delle azioni concrete e l’associazione Plastic Free. C’è tanto ancora da fare ma la strada intrapresa è quella giusta. Far parte dei 111 comuni Plastic Free per il 2024, l’unico nella provincia di Brindisi, è sicuramente motivo di orgoglio. Ceglie Messapica è protagonista grazie a questo ulteriore riconoscimento che si aggiunge a quelli ottenuti recentemente nella mobilità sostenibile, l’adozione del Piano della Mobilità ed il finanziamento regionale per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che presto sarà realizzato. Con Plastic Free approfondiremo ulteriormente la progettualità con altre iniziative e sensibilizzazione nelle scuole ed in tutta la città”.

Il Sindaco Angelo Palmisano

L’Assessore all’Ambiente Antonello Laveneziana

L’Amministrazione comunale