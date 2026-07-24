A Ceglie Messapica ritorna il Concorso Informale “BORGO più BELLO”

L’Associazione “Ceglie nel Cuore” e la “Confcommercio – Ceglie Messapica” promuovono la seconda edizione del Concorso Informale “BORGO più BELLO”, allo scopo di segnalare e premiare gli scorci più belli della nostra città (davanzali, balconi, terrazzi, scale, angoli, micro-giardini) e gli allestimenti delle attività commerciali.

Si tratta di un concorso informale aperto a tutti: residenti, proprietari di seconde case o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali, associazioni ed esercenti commerciali. Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno o segnaleranno gli scorci più belli (davanzali, balconi, terrazzi, scale, angoli, micro-giardini) e gli allestimenti delle attività commerciali.

La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate inviando una mail all’indirizzo: ceglienelcuore@gmail.com, tra il 23 ed il 31 luglio 2026. All’interno della mail dovrà essere inviata una sola foto ed una dichiarazione che autorizza la pubblicazione della foto sui social network, con i dati relativi all’autore della foto e la descrizione breve di quanto raffigurato sulla stessa foto inviata.

Tra il 2 ed l’11 agosto 2026 le foto potranno essere votate sulla PAGINA FACEBOOK “Ceglie nel Cuore”. Saranno premiate con diplomi e medaglie le foto che riceveranno più like. Gli organizzatori potranno attribuire, inoltre, a propria discrezione ulteriori premi e riconoscimenti. La finalità dell’iniziativa è quella di rendere la nostra Ceglie Messapica un “BORGO più BELLO”.

Ass. Ceglie nel Cuore

Confcommercio – Ceglie M.ca