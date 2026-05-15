A Ceglie Messapica una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro nell’edilizia tra prevenzione, formazione e innovazione

Si è svolta mercoledì 13 maggio, a Ceglie Messapica, presso lo stabilimento di Chirulli Group, la giornata promossa da Formedil Brindisi dal titolo: “La sicurezza sul lavoro nell’edilizia: come la tecnologia e l’intelligenza artificiale aiutano a proteggere le persone”

L’iniziativa si è tenuta in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2026 e si inserisce nel quadro delle attività territoriali di informazione, formazione e sensibilizzazione promosse dal Formedil nazionale, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo della scuola.

La giornata ha coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio, protagonisti di un percorso di conoscenza e sensibilizzazione all’interno di un contesto produttivo reale, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione, al rispetto delle regole e alla tutela delle persone nei luoghi di lavoro.

Nel corso della visita, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le attività che si svolgono nello stabilimento di Chirulli Group, tra cui estrazione e lavorazione degli inerti presso la cava, produzione di calcestruzzo, produzione di conglomerato bituminoso, utilizzo dei mezzi operativi e attività connesse al settore delle infrastrutture e della manutenzione stradale.

Il tema centrale dell’edizione di quest’anno è stato il focus sulle tecnologie applicate ai mezzi operativi e sul loro contributo alla sicurezza delle persone. Agli studenti è stato spiegato come i nuovi mezzi possano essere dotati di telecamere, sensori e dispositivi di rilevamento in grado di aiutare l’operatore a individuare prima i rischi, segnalare situazioni potenzialmente pericolose e migliorare la prevenzione.

Nel corso della giornata è stato più volte sottolineato un concetto fondamentale: la tecnologia rappresenta un supporto concreto e uno strumento di prevenzione in più, ma non sostituisce mai la formazione, l’attenzione umana, il rispetto delle regole e la responsabilità. La sicurezza sul lavoro nasce prima di tutto dalle persone, dalla consapevolezza, dall’organizzazione e dall’uso corretto dei dispositivi di protezione.

A rendere particolarmente significativa l’iniziativa è stata la possibilità, offerta agli studenti, di vivere un’esperienza diretta in un luogo di lavoro reale, osservando da vicino mezzi, processi produttivi e sistemi di sicurezza. Un approccio concreto, pensato per far comprendere ai ragazzi che parlare di sicurezza significa anche mostrare nella pratica ciò di cui si discute.

Durante la giornata sono intervenuti il Presidente di Formedil Brindisi, Ilari Chirulli, il Vicepresidente Gianmarco Passiatore e il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa che hanno partecipato attivamente all’incontro con gli studenti, interagendo con loro e accompagnandoli in una riflessione sul valore della sicurezza.

Con questa iniziativa, Formedil Brindisi ha voluto trasmettere ai più giovani un messaggio chiaro: la sicurezza sul lavoro si costruisce fin da piccoli, attraverso la cultura della prevenzione, il rispetto delle regole e la consapevolezza che oggi anche l’innovazione tecnologica può offrire un contributo importante alla protezione delle persone.