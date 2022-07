A CEGLIE PRESENTATA LA RASSEGNA LETTERARIA “PER GUSTO E PER DILETTO”

Si è tenuta ieri mattina nel Castello Ducale di Ceglie Messapica la conferenza stampa nel corso della quale abbiamo presentato la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto”.

Il primo appuntamento è in programma per questo sabato 9 luglio, alle ore 19:00 (come quasi tutti gli eventi in programma): RAFFAELE NIGRO, presenterà “Il cuoco dell’imperatore” (La Nave di Teseo) presso il Chiostro della MED cooking school (Via G. Elia, n. 1), intervistato da Paola Cirasino, responsabile del Presidio del Libro di Ostuni, partner della rassegna.

Si tratta di un romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, in cui Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di Federico II Hohenstaufen, uomo poliedrico e dalla personalità complessa, fatta di curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo.

Il 14 luglio Ceglie Messapica ospiterà ROBERTO PAZZI, con “Hotel Padreterno” (La Nave di Teseo), presso il Giardino del MAAC (Via Enrico de Nicola, n. 1), mentre il 17 ROMANA PETRI presenterà “Mostruosa maternità” (Perrone) nel Chiostro della MED cooking school e il 22 luglio, sarà la volta di PIERPAOLO LALA e ROCCO LUIGI NICHIL, con “Invasione di campo” (Manni) presso il Giardino del MAAC.

Il 24 luglio la protagonista della rassegna sarà ELEONORA PEDRON, autrice di “L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita” (Giunti) nuovamente nel suggestivo contesto del Giardino del MAAC, dove il 30 luglio FABIO ZUFFANTI parlerà di ANGELO BRANDUARDI con il libro “Confessioni di un malandrino” (Baldini+Castoldi). Il 5 agosto Ceglie accoglierà nella Piazza Vecchia ANGELO MELLONE con il libro “Nelle migliori famiglie” (Mondadori). Il 10 agosto MARCO BONINI verrà intervistato su “L’arte dell’esperienza” (La Nave di Teseo) nel Giardino del MAAC e il 18 agosto verrà presentato il libro di ALESSANDRO GASSMAN “Io e i green heroes” (Piemme), nella cornice inedita degli Orti urbani (via Muri, n. 40). Il 24 agosto, alle ore 20:00, FRANCO ARMINIO presenterà “Studi sull’amore” (Einaudi) nel Giardino del MAAC. Gli ultimi due appuntamenti di settembre sono dedicati a ORONZO CILLI, il 2 settembre con “Guida Completa al mondo di Tolkien” (Vallardi) nel Cortile del Castello Ducale (Via Chiesa, n. 11), e LUCA TRAPANESE, il 7 settembre, con “Le nostre imperfezioni” (Salani) nel Giardino del MAAC.

La partecipazione agli eventi è sempre libera e gratuita.