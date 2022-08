A CEGLIE PROSEGUE LA RASSEGNA LETTERARIA “PER GUSTO E PER DILETTO”

Il 10 agosto alle 19:00 la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue con Marco Bonini per presentare il libro “L’arte dell’esperienza” edito da La nave di Teseo 📝 Con lui dialogheranno la dirigente scolastica e scrittrice Roberta Leporati e Carlo Dilonardo, attore, regista e assessore alla creatività della città di Martina Franca. 📘 L’arte dell’esperienza è una riflessione necessaria sulla funzione pubblica dell’attore, ossia sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana. È un libretto d’istruzioni che spiega in modo semplice e diretto i meccanismi intimi e filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Rappresentare l’esperienza umana tramite la recitazione non è utile solo per divertirci o appassionarci con quello che vediamo su un palco in teatro, o su uno schermo, non è d’interesse collettivo solo come specchio emotivo e identitario, cosa che d’altra parte, già di per sé, sarebbe sufficiente. L’esperienza della recitazione può essere anche un potentissimo strumento didattico e pedagogico. Recitare aiuta ad acquisire competenze emotive fondamentali. Gli attori sono operai delle emozioni; i loro strumenti, i loro mattoni, sono i sentimenti umani e l’alfabetizzazione emotiva – imparare a conoscere, riconoscere e gestire le nostre emozioni e quelle altrui – è il primo passo per recitare bene, ma anche per risolvere gravi urgenze sociali come bullismo, discriminazioni, violenza di genere e razzismo. 📍Museo MAAC – Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” – Via Enrico de Nicola, n. 1, Ceglie Messapica. 🎭 Dopo la presentazione del suo libro, alle 21:30 Marco Bonini porterà in scena il suo spettacolo teatrale “Povero Ulisse“.

⛵️ Ulisse è ancora oggi la prima e la più perfetta metafora dell’uomo occidentale moderno. In un’ora e dieci di racconto ripercorrerà insieme al pubblico tutte le tappe femminili del viaggio dell’eroe greco trovando negli stessi versi di Omero le risposte tragicomiche a questo spinoso rapporto con il femminile dell’uomo moderno che confonde un po’ tutti i maschietti. 📍Cortile del castello di Ceglie Messapica – Via Chiesa, n. 11, Ceglie Messapica.

👉 Marco Bonini è laureato in filosofia, ha studiato per diversi anni danza classica e moderna prima di dedicarsi alla recitazione. Attore e sceneggiatore, scrive per il cinema e la televisione. Nel 2015 ha firmato con Edoardo Leo la sceneggiatura del pluripremiato Noi e la Giulia, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d’Argento e del Globo d’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno. È tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio. Il suo primo libro è Se ami qualcuno dillo (2019).