A Ceglie si lavora per la riqualificazione degli edifici scolastici

L’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica è attivamente impegnata in un più ampio piano di riqualificazione degli edifici scolastici comunali, con l’obiettivo di rendere gli ambienti sempre più accoglienti, funzionali e sicuri.

In questi giorni si stanno svolgendo lavori presso la Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”, la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” e la scuola elementare “G.Bosco”, con interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino degli ambienti interni e la cura degli spazi esterni.

“Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità – dichiarano il Sindaco Angelo Palmisano e l’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi – per rispondere in modo concreto alle esigenze delle scuole, grazie anche al costante dialogo con i dirigenti scolastici. Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a migliorare la qualità della vita scolastica di bambini e ragazzi”.

L’obiettivo è ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, concentrando gli investimenti su pochi plessi ben strutturati, attraverso un programma di razionalizzazione della spesa ordinaria e straordinaria. Una strategia che punta a garantire due poli scolastici efficienti e dotati di ambienti rinnovati, in grado di offrire le migliori condizioni possibili a studenti, docenti e personale.

L’Amministrazione continuerà a monitorare la situazione e ad agire con responsabilità, per accompagnare con serietà e impegno l’avvio del nuovo anno scolastico.