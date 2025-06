A Ceglie tutto pronto per la riapertura dello spazio culturale MAC900

Tutto pronto per la riapertura del MAC900, l’ex mattatoio comunale trasformato in spazio culturale grazie al progetto “Luoghi Comuni” promosso da Regione Puglia e ARTI, al quale ha partecipato l’Amministrazione comunale. L’inaugurazione, questa sera, alle ore 21, presso la struttura, in via San Paolo della Croce.

A gestire lo spazio sarà l’associazione culturale “Ignazio Ciaia” APS, guidata dal presidente Presidente Federico De Leonardis Ragione, selezionata tramite bando pubblico.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale con delibera n.42 del 24 febbraio 2025, mira a promuovere creatività, inclusione e partecipazione giovanile attraverso attività artistiche e culturali, anche attraverso la collaborazione con realtà locali.

Il progetto ha preso forma grazie a un lungo percorso di co-progettazione che serata di musica e emozioni diretta dal Maestro Silvestro Sabatelli, con la voce di Maristella Curri e la conduzione di Marisa Cassone.

Il MAC900 è uno dei 155 spazi attivati in Puglia grazie a “Luoghi Comuni”, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014–2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.