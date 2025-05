A Cellino San Marco un laboratorio gratuito per la progettazione e la costruzione di un Healing Garden

Eridano Cooperativa Sociale, in collaborazione “Giro di Boa” Cooperativa Sociale di tipo B, nell’ambito del progetto “Mai più soli”, a partire da Mercoledi 7 maggio alle ore 14:30 presso il Centro Diurno per l’Alzheimer “Con il Cuore nella Mente” di Cellino San Marco, offre ai caregiver di persone con demenza un laboratorio gratuito per la co-progettazione e la costruzione di un Healing Garden, giardino terapeutico pensato per favorire benessere, relazione e stimolazione sensoriale. “Mai più soli” è un progetto sostenuto da Fondazione “CON IL SUD” e rivolto a tutte le persone che si prendono cura di una persona affetta da demenza uno spazio personale di sostegno e di benessere. Per informazioni: 3669737852 Tamara Pentassuglia email t.pentassuglia@cooperidano.it