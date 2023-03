A CISTERNINO INCONTRO PUBBLICO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’associazione Opportunità Civica Cisternino organizza un pubblico incontro incentrato sull’imminente introduzione dell’Imposta di Soggiorno a Cisternino.

L’incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale “T. Fiore”, in via Dante Alighieri n.48, venerdì 17 Marzo 2023, a partire dalle ore 18.30.

Interverrà, tra gli altri, il professor Leonardo Francesco Cofano, titolare dell’Hotel “La Sorgente” di Savelletri, il quale fornirà un’opinione in merito all’imposta in questione, già applicata dal Comune di Fasano, e alle diverse implicazioni che essa reca con sé, fornendo un’occasione di confronto e dialogo con gli operatori del settore e con i cittadini circa le possibili prospettive per il turismo.