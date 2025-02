A Cisternino si inaugura un “Baby pit stop Unicef”

Un nuovo Baby Pit Stop UNICEF in provincia di Brindisi: è quello che si inaugura sabato 8 febbraio a Cisternino presso CALIB, la caffetteria-libreria di via Ciro Menotti al civico 8.

I Baby Pit Stop UNICEF, ispirati all’iniziativa omonima de La Leche League, sono ambienti protetti in cui le mamme possono sentirsi a proprio agio per allattare il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Alla cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 18, interverranno l’assessore comunale Annalisa Canzio e il Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Brindisi Raffaele Romano, il quale afferma: “È il terzo Baby Pit Stop che inauguriamo in provincia nel giro di soli 15 mesi. Davvero felici di poterlo fare e infinitamente grati a Marisa Parisi che ci ha proposto di attrezzare un angolo del suo bel locale per poterlo ospitare. Il Baby Pit Stop è tra le iniziative promosse dall’UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’art. 24 che tutela il diritto alla salute. Io amo definirlo un segno di civiltà. Ve ne sono già circa 1000 in tutta Italia, ma si conta di poter arrivare almeno a 1500 entro il 2026. Nella nostra provincia, con quello di Cisternino, siamo già a 6 ma presto, posso già anticipare, ne arriverà un altro”.