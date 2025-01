A Fasano “Festa dell’olio buono” dal 17 al 19 gennaio

Un intero weekend di incontri, confronti e degustazioni, organizzato da Itriae Culturae con il patrocinio del Comune di Fasano e dell’ass. Città dell’Olio, per imparare a conoscere “l’oro verde” pugliese

FASANO – Arriva a Fasano la Festa dell’Olio Buono, un weekend di incontri e confronti organizzato da Itriae Culturae con il patrocinio del Comune di Fasano, assessorato alle Attività Produttive, e dell’associazione Città dell’Olio, alla fine della campagna olearia 2024/2025.

Stand gastronomici, incontri tematici e degustazioni, corsi di Assaggio e Show Cooking, queste le principali attività che animeranno nel weekend il centro città, proprio nella zona con la più alta densità di ulivi millenari al mondo.

La Festa dell’Olio Buono si svolgerà a Fasano dal 17 al 19 gennaio e vuole riconnetterci al nostro territorio, spingere i produttori a fare rete e migliorarsi, e condurre i consumatori alla scoperta del vero Olio Evo. Per la prima volta si confronteranno produttori, consumatori ed esperti del settore per fare cultura dell’Olio e promuovere il territorio di Fasano.

Sul palco, in Piazza Mercato Vecchio assaggiatori, gastronomi e agronomi, racconteranno l’unicità dell’Olio Extra Vergine di Oliva ma anche la pluralità e la ricchezza di profumi, amari e piccanti, che scaturiscono da un prodotto di qualità. I produttori aderenti avranno il loro stand in piazza per presentare e far assaggiare i nuovi olii extra vergini di oliva ottenuti nell’ultima campagna olearia 2024/2025. Contemporaneamente, nella Sala consiliare, sarà organizzato un palco per gli addetti ai lavori con esperti agronomi, formatori e consulenti, che esporranno sfide e opportunità per un’industria olearia innovativa e sostenibile. Inoltre, dal momento che le tendenze di consumo confermano che mangiamo sempre più fuori casa, uno spazio di formazione sarà rivolto a cittadini e personale della ristorazione, che ci rappresenta di fronte ai visitatori esterni, e che necessita di preparazione sul prodotto. Per portare qualità sulle tavole dei ristoranti, è essenziale che clienti e ristoratori imparino a valutare l’Olio evo in quanto ingrediente, e non semplice condimento.

Oltre a prevedere opportunità di formazione e confronto, la Festa dell’Olio Buono rappresenta anche un’occasione di festa e di ritrovo in città, all’insegna del cibo buono e del piacere di stare insieme tipico della nostra cultura mediterranea.

«L’olio fa parte del patrimonio storico, culturale e commerciale della nostra città – dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Un patrimonio che si tramanda da secoli e che rende il nostro territorio un punto di riferimento internazionale per buone pratiche e qualità. Con la Festa dell’Olio Buono si celebra non solo la nostra ricca tradizione olearia, ma anche la straordinaria biodiversità e l’identità culturale del nostro territorio. La Festa “dell’Olio Buono” parlerà anche e soprattutto di futuro, un futuro fatto di modernità e innovazione delle nostre imprese olearie e rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Vi aspetto numerosi dal 17 al 19 gennaio in Piazza Mercato Vecchio, per un weekend dedicato al buon olio, alla cultura e alla convivialità!».

«Questa importante manifestazione – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota -, organizzata in collaborazione con Itriae Culturae, che ringrazio, rappresenta un’importante opportunità per mettere in rete tutti gli attori di questo importante settore, produttori, consumatori ed esperti, al fine di promuovere la qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva e stimolare una maggiore consapevolezza sull’importanza di questo prodotto nella nostra dieta e nella nostra economia. Invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questo evento, un’occasione di festa e di condivisione, all’insegna della buona cucina e del piacere di stare insieme».

Programma:

Venerdì 17 – Presso sala Agape dell’Istituto Alberghiero “Salvemini” ore 10:00 – 13:00:

Corso di Assaggio e Show Cooking

– A cura di Giuseppe Cupertino Formazione di prodotto sull’Olio extravergine di oliva come ingrediente e sugli abbinamenti con i prodotti gastronomici del nostro territorio. Corso rivolto agli operatori della ristorazione e studenti dell’alberghiero ma aperto anche ai produttori e ai consumatori interessati.

Sabato 18 – Presso la Sala di Rappresentanza a palazzo di Città ore 17:30 – 20:00:

Incontri tematici e corso di educazione all’assaggio

– Oleoturismo, con Elisabetta De Blasi: Grazie al turismo esperienziale è possibile promuovere la cultura dell’olio extravergine, valorizzare il territorio e creare nuove opportunità economiche per i produttori;

– Sostenibilità – Carbon Farming con Alberami. La produzione di olio nel suo complesso è assorbitrice netta di CO2, con il Carbon Farming si può ottenere un reddito aggiuntivo per le aziende olivicole;

– Innovazione, con Alessandro Camarda di XFarm: L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono strumenti utili non solo per la gestione delle aziende agricole e per l’ottimizzazione dei processi produttivi, ma anche per il miglioramento del prodotto olio EVO;

– FIOI, Il Manuale di Produzione, con Pietro Intini: La Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti;

– Dalt – Oleum.

Domenica 19 – Piazza Mercato Vecchio ore 10:00 – 21:00:

Stand, attività, incontri tematici e degustazioni

– Parliamo di Olio, a cura di Alfredo Marasciulo: Lo usiamo tutti i giorni e siamo i primi consumatori a livello mondiale, eppure non sappiamo riconoscere un olio extravergine da uno olio di categoria inferiore. Parliamo di Olio, cos’è e come riconoscerne difetti e qualità;

– Olio di Famiglia – XIV Edizione, con Mimmo Lavacca: Concorso che premia il miglior olio extravergine prodotto da olivicoltori non professionisti. Il modello di agricoltura familiare può scegliere di assicurare un uso sostenibile delle risorse e delle energie e di promuovere un’agricoltura e un’alimentazione legate alle specificità e alle varietà dei territori;

– Emergenza XYLELLA, con Saves the Olives, Patrizio Gigiotti: ONLUS di volontari che affronta l’epidemia di Xylella Fastidiosa;

– Olio e Salute, con Cosimo Damiano Guarini: Grazie alle sue innumerevoli proprietà nutraceutiche, L’Olio EVO è definito dagli esperti un “superfood”.